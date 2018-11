'Estuprador quebrava as pernas de crianças’, diz polícia

Preso por suspeita de ter estuprado e matado uma criança de três anos em uma favela na Índia, um jovem de 20 anos confessou pelo menos outros oito crimes semelhantes envolvendo crianças com idades entre três e sete anos, conforme divulgou a polícia daquela país nesta quarta-feira (21) à imprensa internacional. As informações são do site O Globo.

A confissão do autor dos crimes foi na última segunda-feira (19), quando o jovem foi preso. De acordo com o subinspetor do caso, Subhash Boken, "ele costumava quebrar as pernas das vítimas antes de tentar estuprá-las".

A prisão preventiva do acusado é de oito dias, mas pode ser prorrogada a qualquer momento. Quatro dos casos ocorreram no estado de Délhi, três em Gurgaon e um em Jhansi, além da cidade central de Gwalior.

Para a polícia, em depoimento, o homem relevou que o principal local para escolher as vítimas eram cozinhas comunitárias, como as que distribuem comida grátis para pessoas carentes.

"Ele fisgava as vítimas que iam em busca de comida e as oferecia doces ou dinheiro. Depois de ganhar a atenção delas, as sequestravam.

