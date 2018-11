Vídeo: suposto estuprador morre ao ser picado por cobra

Um homem morreu após ser picado por uma cobra que estava sendo usada para forçar uma mulher a fazer sexo com ele em um hotel em Fuzhou, no sul da China.



De acordo com a imprensa local, a mulher que estava no quarto com o estuprador afirmou que o mesmo usou três répteis para forçá-la a fazer sexo com ele. O homem teria sido mordido enquanto brincava com uma das cobras na banheira depois da relação sexual.

Os bombeiros foram chamados por uma fonte anônima depois que as cobras foram encontradas no primeiro andar do hotel. Sete oficiais do Corpo de Bombeiros de Fuzhou foram ao local. A equipe capturou uma cobra dentro do quarto onde a vítima morreu e outra em frente a um quarto vazio próximo.

Foi encontrado também um saco no quarto da vítima, que supostamente foi usado para levar os répteis ao hotel. Um dos répteis seria um Bungarus multicinctus, uma das mais mortíferas cobras do mundo que habita sudeste da Ásia e sul da China.

A polícia declarou que o homem identificado como Fan, levou uma mulher ao hotel por volta das 17h do dia anterior. Fan foi picado pela cobra por volta das 22h (12h, horário de Brasilia), mas não procurou assistência médica e decidiu dormir

A mulher identificada como Xiao Hua, deixou o hotel por volta de meia-noite. Depois foi à delegacia com seus pais para relatar o caso.

Quando os policiais chegaram ao hotel por volta das 3h (17h do dia anterior em Brasília), o homem estava morto. De acordo com o laudo médico, o homem morreu envenenado. A mulher, que teria sido vítima de estupro, não fez exame médico depois do suposto relato. A polícia continua investigando o caso.

Confira o vídeo:

#男子 #开房 #毒蛇 #身亡 11月22日凌晨,江西抚州警方接报警,一女子称在酒店客房内,被男子用三条毒蛇相威胁,被迫发生性关系。事后男子洗澡时,把带来的蛇放在浴缸玩耍,不慎被咬,中毒身亡。 | Autor: Divulgação

