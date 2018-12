Preocupação mundial reúne a Cúpula do G20 em Buenos Aires

A Cúpula dos Líderes do G20 (que reúne as maiores economias mundiais) começa sexta-feira (30), em Buenos Aires, na Argentina, e termina no sábado (1º). As discussões se concentram em guerras comerciais, preocupações com o crescimento da economia mundial, o multilateralismo, as novas relações de trabalho e as mudanças climáticas.

Vários dos principais líderes mundiais já estão em Buenos Aires, entre eles os presidentes Michel Temer, Donald Trump (Estados Unidos) e Emmanuel Macron (França), além de Xi Jinping (China) e do príncipe saudita Mohammad bin Salman, entre outros.

Mais de 25 mil agentes policiais foram deslocados para a segurança da cúpula. A cidade de Buenos Aires foi praticamente blindada, o transporte público, as rotas e vias alteradas durante praticamente a semana toda. A previsão é que 15 mil pessoas participem da cúpula, considerando que 3 mil são jornalistas.

A cúpula celebra uma década. A primeira foi em 2008 em meio às discussões sobre a crise financeira que começou no mercado imobiliário norte-americano.

