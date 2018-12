Depois de ser atropelado, cachorro 'viaja' em para-choque por 25 km

Mundo - Um cachorro chamado de Tero teve a sorte de não morrer após ser atropelado por um carro e ficar preso no para-choque do veículo. O animal da raça schauzer, de 13 anos, ainda "viajou" por cerca de 25 quilômetros e esperou mais de 10 horas para que a dona do carro percebesse que ele estava imobilizado. As informações são do site Revista Galileu.

O caso aconteceu na cidade alemã Seevetal e apesar do susto o cachorro passa bem. A motorista do carro é uma mulher de 59 anos e não notou a colisão do veículo com o animal enquanto viajava até a cidade de Hamburgo.

A dona de Tero, uma mulher de 40 anos, passou a noite tentando encontrá-lo. Ela não sabia o que tinha acontecido com o animal de estimação até procurar as autoridades. O corpo de bombeiros retirou o cachorrinho do local de onde ele estava preso e o entregou para a dona.

