Justiça deixa homem que estuprou mulher participar de criação do filho

Hoje, aos 33 anos, a mulher pede ajuda. “Ele é um perigo para mim e para crianças” | Foto: Divulgação

Manaus - “Eu fiquei chocada e me senti ofendida”, diz a britânica Sammy Woodhouse, estuprada aos 14 anos e que hoje luta contra uma decisão da Justiça, que autorizou que o estuprador tenha um papel fraternal com o filho, hoje adolescente. A mulher, que hoje tem 33 anos, publicou um vídeo no Twitter pedindo ao governo que “mude a lei para garantir que os estupradores não tenham acesso às crianças concebidas através do crime que cometeram”. As informações são do site Cláudia.abril

A mulher, que decidiu ter o bebê e, depois do julgamento do agressor, achou que poderia seguir com a sua vida, agora vive angustiada e em busca de Justiça. No entanto, as leis britânicas permitem que os pais devam saber os procedimentos de cuidados dos filhos, independente de quem sejam. Inclusive, não há nem distinção para condenados por crimes, como é o caso vivido por Sammy.

Conforme divulgou o jornal The Times, por meio de uma ação judicial, o pai da criança conquistou o direito de se manter informado sobe a criação do adolescente e até estabelecer contato pessoalmente.

Sammy conta que o estuprador Arshid Hussain foi condenado, em 2016, a 35 anos de prisão pelo abuso sexual de mais de 50 garotas junto com outros dois irmãos. “Ele é um perigo para mim e para crianças”.

Em nota, o Ministério da Justiça, declarou que, por mais que seja estabelecido por lei, as autoridades locais podem pedir aos tribunais que os pais eventualmente desprovidos de autoridade parental não sejam notificados sobre os cuidados aos filhos.

Na Inglaterra, uma petição com mais de 200 mil assinaturas pede que os estupradores tenham acesso negado a crianças concebidas em consequência dos crimes.

