Famosa carta de Einstein sobre Deus é leiloada por US$ 2,89 milhões

Uma carta do cientista Albert Einstein, na qual critica a ideia de um deus e rejeita a Bíblia, foi vendida em um leilão da Christie's, em Nova York (Estados Unidos), por US$ 2,89 milhões, quase três vezes mais que o valor mínimo estimado.

"A palavra Deus não é para mim mais que a expressão e resultado da fraqueza humana, a Bíblia é uma coleção de lendas veneráveis, mas primitivas", dizia Einstein no texto do documento posto hoje à venda, que foi enviado ao filósofo alemão Eric Gutkind.

A carta, escrita em Princeton um ano antes de sua morte em 3 de janeiro de 1954, é considerada uma das suas mensagens mais famosas sobre Deus, sua identidade como judeu e a eterna busca do significado da vida, e é a expressão mais clara das suas opiniões religiosas e filosócas, segundo armou a Christie's.

O documento, que os especialistas estimaram ter um preço entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão, foi vendido por US$ 2.892.500, com comissões e impostos incluídos, em um leilão organizado pela companhia unicamente para vender a carta.

O cientista alemão também deixava claro no texto que sua posição frente ao judaísmo era, da mesma forma que diante de Deus, muito cética, chegando a dizer que era "como todas as outras religiões, uma encarnação de superstição primitiva".

"O povo judeu, ao qual gostosamente pertenço e em cuja mentalidade orgulhosamente me sinto ancorado, ainda para mim não tem nenhum tipo de dignidade diferente da dos demais povos", acrescentava.

Einstein escreveu a carta em resposta a um livro de Gutkind de 1952, "Choose Life: The Biblical Call to Revolt", um trabalho que criticou duramente, mas com o qual também tentou buscar pontos em comum, como a necessidade de que a moral estivesse acima do interesse próprio e da rejeição do materialismo.

