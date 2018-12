Brasileiro que estudava no Paraguai é encontrado morto em condomínio

Originário de Pernambuco, Anderson de Araújo (36), foi encontrado morto no Paraguai em Salto de Guirá, nesta terça-feira (4). O corpo do estudante de medicina estava em um condomínio residencial. A causa da morte de Anderson ainda é desconhecida.

A morte deve ser investigada pela polícia do Paraguai e as autoridades brasileiras ainda não se pronunciaram sobre o caso. A família do estudante vive em Caruaru no Agreste nordestino e lamentou a morte.

Casos

Anderson é o segundo estudante morto em outro país somente este ano. A primeira foi a estudante Raynéia Gabrielle Lima que foi morta a tiros em Manágua, na Nicarágua.

