Surto de ebola é o mais letal da história do Congo com 283 mortos

Pelo menos 235 mortes foram confirmadas em testes de laboratório e 48 restantes são prováveis | Foto: Agência Brasil/Kenny Katombe

Duzentos e oitenta e três pessoas morreram por ebola no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), o que transforma o surto no mais letal da história do país, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério de Saúde local. Pelo menos 235 mortes foram confirmadas em testes de laboratório e 48 restantes são prováveis, de acordo com um relatório, que inclui números atualizados até 8 de dezembro.

Esta epidemia suplanta a mais mortífera da história do Congo, que ocorreu na cidade de Yambuku, no norte do país, no m de agosto de 1976, e que é considerada como o primeiro surto de ebola registrado no mundo.

Com uma taxa de mortalidade de quase 90%, naquela ocasião, morreram 280 pessoas dos 318 casos contabilizados. A atual epidemia é também a segunda maior do mundo em número de casos, só atrás da declarada em 2014 na África Ocidental.

*Com informações da Agência EFE

