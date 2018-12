Atentado na França deixa um morto e 10 feridos

Comunidade de Estrasburgo sofre atentado. | Foto: Reprodução/VINCENT KESSLER (REUTERS)

A comunidade de Estrasburgo que fica localizado na parte leste da França, sofreu atentado que agravou com a morte de uma pessoa e deixou dez feridos em um tiroteio no mercado de Natal. O atirador conseguiu fugir do local e ainda se encontra desaparecido.

O local onde ocorreu os disparos, é um ponto turístico mais movimentados na época de natal. A Prefeitura da cidade pediu para que os moradores não saiam de suas casas. Em um alerta pelo Twitter, o ministro do Interior Francês, publicou mensagem alertando sobre o atentado e comunicando ser um "evento grave de segurança pública".

Emmanuel Foulon, porta-voz parlamentar, divulgação uma mensagem no perfil de sua rede social, dizendo que o ocorrido acabou surpreendendo clientes de um restaurante próximo ao local.

Uma testemunha do local afirmou que os policiais deram ordem para eles permanecerem escondidos. A testemunha afirmou que o momento era de pânico geral na rua. "todo mundo está trancado em restaurantes e lojas enquanto a polícia procura o agressor", conclui a testemunha.

