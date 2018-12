Família encontra gato em casa queimada um mês após incêndio

A família com o gato encontrado um mês após os graves incêndios que assolaram a Califórnia | Foto: Divulgação

Uma família encontrou seu gato perdido depois dos graves incêndios ocorridos no Norte da Califórnia no mês passado. Courtney Werblow e sua família voltaram para a casa queimada no fim de semana e encontraram o gato Timber, em pé perto das ruínas.

Gatinho Timber encontrado um mês após incêndio | Foto: Divulgação

"Nosso doce gato Timber foi encontrado ontem, 8 de dezembro, exatamente um mês após o incêndio. As crianças estão tão felizes que ele sobreviveu. Ela passou por tanta coisa sozinho. Estou tão agradecido que o encontramos”



Veja no vídeo o momento do reencontro da família com o bichano: