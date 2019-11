Romance? Anitta curte noite com Ester Expósito e fãs shippam

Anitta publicou uma foto com a atriz | Foto: Divulgação

Anitta deixou os fãs alvoroçados após publicar vídeos em seu Instagram, na madrugada deste domingo (10), em que aparece curtindo balada com Ester Expósito, a atriz que ela "pediu em casamento" na internet recentemente.

Nas imagens, a Poderosa aparece dançando coladinha em Ester. A atriz também chegou a compartilhar vídeos com a funkeira.

Anitta está em Madri, na Espanha, para participar da premiação LOS40 Music Awards. As duas se encontraram pela primeira vez no tapete vermelho e posaram juntas.

Recentemente, as duas subiram a temperatura da internet quando Anitta comentou em uma foto de Ester no Instagram: "Casa comigo?". Na ocasião, a atriz rebateu: "Quando e onde?". A interação foi suficiente para que os internautas ficassem alvoroçados, especulando affair entre as duas beldades.

Anitta publicou vários vídeos no Instagram | Autor: Divulgação

Durante o encontro, no LOS40 Music Awards, Anitta deixou os fãs ainda agitados: "Eu e espero que minha futura namorada", disse na legenda da publicação.

A loira ainda deu mais o que falar ao responder: "Já te digo que sim". Nas redes sociais, Anitta ainda babou pela loira: "Lindaa", disse ela, em uma publicação sobre o evento. "Amorrrr" foi a resposta de Ester. Os fãs foram à loucura.