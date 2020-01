Irã ataca base com soldados americanos no Iraque

O presidente norte-americano, Donald Trump, já foi informado sobre o bombardeio | Foto: Reprodução

Ao menos 10 mísseis atingiram uma base militar usada por tropas dos Estados Unidos em Al Asad, no Iraque, na noite desta terça-feira (7). A TV estatal iraniana e a Guarda Revolucionária Iraniana confirmaram que o ataque foi promovido por Teerã. Ainda não há informações sobre vítimas.

O presidente norte-americano, Donald Trump, já foi informado sobre o bombardeio, disse a porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham. “O presidente está monitorando a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional“, disse Grisham.

A base aérea de Al Asad, alvo do ataque a mísseis, fica a cerca de 200 quilômetros de Bagdá. O ataque iraniano ocorre menos de uma semana após os Estados Unidos promoverem, ao comando de Trump, ataque com drones que culminou na morte do general Qassim Soleimani, até então o mais poderoso militar iraniano.