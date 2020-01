Vídeo! criança sobe em janela e atravessa o parapeito do prédio

A cena de tirar o fôlego foi registrada de um outro prédio | Foto: Divulgação

Um vídeo viralizou nas redes sociais na terça-feira (7). Uma criança foi vista atravessando o parapeito de um prédio. A menina saiu por uma janela e caminhou pelo estreito, a passos acelerados, até a varanda do apartamento, localizado no quinto andar. O fato aconteceu em Tenerife, Ilhas Canárias na Espanha.

Mas ela não só atravessou como voltou ao ponto inicial. Ou seja ela passou pelo caminho duas vezes. A cena de tirar o fôlego foi registrada de um outro prédio.

O incidente teria ocorrido no último domingo (5). De acordo com o site “Notícias en Directo”, a criança pertence a uma família que está passando férias no balneário espanhol.

Veja o vídeo: