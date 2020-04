Papa pede orações para cuidadores de pessoas com deficiência

A última vez que Francisco deixou o Vaticano foi para rezar pelo fim da pandemia em duas igrejas em Roma | Foto: Divulgação





O papa Francisco destacou neste sábado (18) o "difícil trabalho" daqueles que cuidam das pessoas com deficiência durante a pandemia do novo coronavírus e pediu orações pelos que "estão sempre a serviço" delas.

"Ontem recebi carta de uma religiosa que trabalha como tradutora da língua de sinais para surdos e mudos, e ela me falou sobre o difícil trabalho que profissionais de saúde, enfermeiros e médicos têm com pacientes portadores de deficiência que foram infectados pela covid-19 ", disse o pontífice durante a missa que celebrou em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano.

"Rezemos por eles que estão sempre a serviço dessas diversas pessoas que não têm as habilidades que temos", acrescentou o papa Francisco.

Neste domingo (19), o papa deixará o Vaticano pela primeira vez desde 15 de março, para celebrar a missa do chamado Domingo da Divina Misericórdia na Igreja Romana de Santo Spirito, na Sassia. A última vez que Francisco deixou o Vaticano, onde está em quarentena pelo coronavírus, foi para rezar pelo fim da pandemia em duas igrejas em Roma.