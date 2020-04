Nova York registra quase 8 mil mortes e mais de 122 mil casos

Segundo último balanço da prefeitura de Nova York, na noite desta sexta-feira (17), a cidade registra 7.890 mortes confirmadas causadas pelo novo coronavírus. Mais de 4.309 óbitos ainda estão sob investigação.

Só no município são 122.148 pessoas infectadas. Destas, 32.843 estão hospitalizadas.

No geral, os Estados Unidos é o país com mais casos confirmados da Covid-19 no mundo. São 692.169 diagnósticos da doença e 36.721 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

Por outro lado, do número total de casos, 58.437 pessoas já conseguiram se recuperar do coronavírus.

Veja a reportagem:

