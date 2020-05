Kim Jong Un reaparece e afasta rumores de que estava morto

A agência de notícias estatal KCNA da Coreia do Norte disse no sábado que o líder Kim Jong Un participou de evento para marcar a conclusão de uma fábrica de fertilizantes em uma região ao norte da capital, Pyongyang, no primeiro relato sobre sua atividade pública desde 11 de abril.

A Reuters não pôde verificar independentemente a informação da KCNA.

Desde que Kim perdeu as celebrações do aniversário de nascimento do fundador do Estado, Kim Il Sung, em 15 de abril, tem havido especulações sobre sua saúde. O dia é um feriado importante na Coreia do Norte e Kim costuma fazer uma visita ao mausoléu onde seu avô está sepultado.