Donald Trump anuncia o fim das relações entre os Estados Unidos e OMS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou o fim das relações entre o governo norte-americano e a Organização Mundial da Saúde.

Em um rápido pronunciamento, na Casa Branca, Trump reiterou as críticas que, há meses, vinha fazendo à atuação da entidade durante a crise do novo coronavírus e informou que os EUA romperam, oficialmente, os lações com a OMS. O presidente norte-americano ressaltou ainda que os fundos destinados à organização serão redirecionados.

Donald Trump também voltou a acusar o governo chinês de ser o principal responsável pela pandemia e disse que Pequim escondeu informações do mundo e controlou as ações da OMS, pressionando o órgão a ignorar a gravidade do novo coronavírus no início do surto.

Os Estados Unidos são, hoje, o país mais atingido pela Covid-19, com mais de 1,7 milhão de infectados pela doença e quase 104 mil mortes, segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins.

