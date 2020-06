Pandemia da Covid-19 pode deixar legado no comportamento social

Manaus - A pandemia do novo coronavírus mexeu com os alicerces de toda a sociedade, principalmente na saúde e economia. No entanto, há um campo que começa a ser debatido por especialistas e promete também ser abalado desde já, mas principalmente no pós pandemia. É o que diz respeito à sociedade e em como as pessoas agem com si mesmas e com as outras.

Com o distanciamento social necessário para restringir o contágio pela Covid-19, boa parte das pessoas deixou de ser ver com mais frequência, sejam elas colegas de trabalho ou mesmo integrantes de uma família.

Só no Amazonas, a média de isolamento entre as pessoas, durante a pandemia, foi entre 44% e 52%. Ou seja, cerca de metade dos moradores do Estado aderiram a quarentena orientada por organizações médicas e deixaram de ter contato social. O dado é do Atlas ODS Amazonas, coletado por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas e outras instituições.

Esse distanciamento 'forçado' que já dura três meses é apontado como um dos fatores que poderá causar mudanças ao comportamento social. Mesmo assim, ainda é só um dentre inúmeros acontecimentos dessa crise de saúde.

Francinézio Amaral é sociólogo e professor e aponta possíveis mudanças na sociedade, mas destaca que até esta observação ainda é incerta, dada a imprevisibilidade do futuro.

Amaral é sociólogo e professor | Foto: Divulgação

"Assim como outros cientistas, tenho reafirmado que a vida não volta à normalidade, após uma pandemia, mas, nenhum cientista sério pode ousar determinar o futuro. O que fazemos, são projeções, baseadas nas análises dos fenômenos, no meu caso, os fenômenos sociais", afirma o especialista.

Ele diz que haverá mudanças nas relações sociais cotidianas, como o aumento dos cuidados com a higiene básica. Para o sociólogo, essa será, inclusive, uma questão macro a ser ampliada "a partir dos movimentos sociais que irão pressionar o poder público para que cumpram suas responsabilidades na promoção eficaz dos serviços de infraestrutura e saneamento básico".

Além disso, Amaral cita também mudanças na estrutura das economias e das relações políticas. Ele diz que se atem a esses dois pontos, pois é a partir deles que irão se expandir inúmeros desdobramentos que vão atingir os demais setores da sociedade.

Mudanças a nível mundial

Durante a pandemia do novo coronavírus, muitos países precisaram fechar completa ou parcialmente suas fronteiras. A atitude ajudou a travar a economia, seja impedindo a circulação de turistas ou mesmo dificultando a importação e exportação de produtos.

Até mesmo no Amazonas, a Zona Franca de Manaus viu suas fábricas fecharem ou reduzirem a capacidade de trabalho, o que afetou não apenas seu complexo econômico, mas também diversos países que exportam produtos fabricados no Polo Industrial da Capital do Estado.

Mudanças sociais envolvem comportamentos em diversas áreas | Foto: Lucas Silva

"Em níveis globais, podemos dizer que mudanças em curto prazo irão alterar a lógica do consumo, pois a pandemia mostrou que é totalmente possível viver sem comprar tantas coisas e, também mostrou possibilidades de aprender a reaproveitar materiais.

Para o sociólogo, o ato de alterar o consumo de novos produtos por alternativas não é novidade. Segundo ele, isso foi apenas um comportamento intensificado pela necessidade do isolamento social. O desdobramento disso no médio e no longo prazo, segundo o especialista, será uma pressão nos mercados para redesenhar as relações de negócios e também, para mudanças nos direitos trabalhistas.

Impacto na política e estruturas de sociedade

Amaral também desenha sua análise no tema da política e chama atenção para movimentos sociais que já estão em plena explosão mesmo durante a pandemia.

"Em se tratando das relações políticas as bases das mudanças por conta da pandemia da Covid-19, seguem a mesma linha das tendências econômicas. Em curto prazo, temos o aumento das manifestações populares espontâneas, como as que retomaram as ruas, mundo a fora, exigindo a superação de problemas estruturais como o racismo e o autoritarismo de governos de extrema direita, que flertam com o fascismo, como no caso do governo Bolsonaro e alguns governadores e prefeitos de sua base aliada", afirma o sociólogo

Outra questão de curto prazo, segundo ele, é o processo eleitoral no Brasil, também afetado pela pandemia. Como o Tribunal Superior Eleitoral não sinalizou a possibilidade de transferência ou adianto das eleições até o momento, segundo Amaral, a movimentação política terá se adequar.



"E isso já causa alterações tanto nas formas de fazer campanha, que deverão ser muito mais virtuais, até no comportamento dos eleitores, que tender a se engajar mais no processo de discussão, avaliação e escolha", pontua ele.

A análise completa de Francinézio está publicada em sua página no Facebook e pode ser acessada aqui.



As mudanças dentro de si

Há quem diga que depois da pandemia, a sociedade passará a modificar também comportamento espiritual. Algumas defesas atestam que as pessoas poderão se aproximar do religioso, já outras dizem que será o contrário.

Carol Cante é dirigente da Fraternidade Santo São Francisco, sem religião específica. O grupo faz estudos universais e de diversas linha de espiritualidade. Para a líder, as mudanças sociais já podem ser vistas mesmo antes do fim da pandemia.

"Nós somos um grupo de 34 pessoas que realizam esses estudos universais e percebemos que novas pessoas nos procuraram, principalmente para participar das orações", conta ela.

Para Carol, que também é terapeuta holística, a tendência é que as pessoas passem a explorar o campo espiritual de uma maneira mais rica, mais bonita e cheia de verdade.

Outra voz que defende a ideia de uma maior espiritualidade após a pandemia é Creuzinete Cardoso, pastora evangélica da igreja O Brasil para Cristo. Segundo ela, apesar da tristeza do momento, há lições para se tirar.

Pastora acredita que pandemia irá aproximar as pessoas de Deus | Foto: Divulgação

"Muitos que passaram por essa enfermidade puderam refletir o quanto nossa vida é frágil e o quanto somos dependentes de Deus. Porque essa pandemia serviu também para nos dar uma lição para refletirmos a existência de Deus. Porque a doença atingiu pobres, ricos e milionários, sem distinção", diz a pastora.

Mudanças climáticas

Um estudo do Centro de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) constatou que houve redução de 64% nos níveis de material particulado no ar, que causam poluição. O projeto faz parte do Atlas ODS Amazonas, já citado nesta matéria, e que têm levantado dados sobre comportamento social durante a pandemia de Covid-19.

Além disso, a emissão de gases do efeito estufa (GEE) têm diminuído em todo o planeta. Quem conta é Rogério Ribeiro, geógrafo e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas. Não envolvido com a pesquisa citada acima, ele conta que há estimativas da Organização Meteorológica Mundial que indicam uma redução de cerca de 6% nas emissões de GEE devido à pandemia.

Geógrafo aponta mudanças a curto e a longo prazo no clima | Foto: Divulgação

"O real impacto sobre as emissões de GEE este ano dependerá do tempo de duração do confinamento, bem como das mudanças no estilo de vida e do padrão de consumo que estávamos acostumados a ter.", afirma o especialista.

Apesar da diminuição das atividades de fábricas e circulação de automóveis, o cientista chama a atenção para o caso do Brasil. O País ainda emite grandes quantidades de gases do efeito estufa por conta dos também altos índices de desmatamento na Amazônia.

Desmatamento aumentou na Amazônia durante a pandemia | Foto: Arquivo/Agência Brasil

Rogério diz que é uma atividade complexa 'prever' como irão decorrer as mudanças climáticas alavancadas pela pandemia. E para dar um exemplo desta dificuldade de olhar para as consequências, ele cita duas situações.

"Acredito que a principal mudança será a redução da circulação de pessoas, uma vez que muitos ainda permanecerão trabalhando em “home Office” e irão demorar voltar a frequentar grandes centros de compras e de alimentação, o que causa uma redução no consumo de combustíveis e demanda de energia. Por outro lado, o uso do transporte individual pode aumentar devido ao risco de contaminação do transporte coletivo", afirma ele.

Ao fim, o cientista chama a atenção para a relação entre poluição e o surgimento de novas doenças. Segundo ele, um ambiente degradado causa diversos problemas, não somente de saúde, mas também nos aspectos sociais e econômicos.

"O desmatamento, a poluição atmosférica, de rios e igarapés, presença de lixões são alguns exemplos de ambientes degradados que causam grandes impactos sobre a população", diz o geógrafo.

