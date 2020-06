Museu de História Natural da UFMG é atingido por incêndio

Um dos prédios do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pegou fogo nesta segunda-feira (15). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado às 6h25.

De acordo com informações dos bombeiros, as chamas se alastraram pelo telhado, mas já foram controladas. Os militares informaram, ainda, que parte do material fóssil foi atingida, mas não divulgaram detalhes sobre o que foi comprometido pelo fogo.

O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG tem um acervo formado por mais de 260 mil itens entre peças e coleção científica de plantas e reserva vegetal. O local também abriga o tradicional Presépio do Pipiripau, criado no século XX pelo artesão Raimundo Machado e que conta a história da vida e morte de Jesus em 586 figuras móveis, distribuídas por 45 cenas.

O museu fica no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte. Segundo a corporação, o fogo começou por volta das 6h25. Por telefone, a testemunha pediu ajuda para apagar as chamas, que já tinham atingido o telhado.

“Segundo o segurança, no turno das 5h ele fez uma ronda e não tinha incêndio. Às 5h30 ele ouviu o barulho do vidro de uma das janelas estourando e percebeu que o incêndio tinha dado início. A chamada chegou para os bombeiros por volta das 6h e a viatura deslocou imediatamente”, explicou o tenente Lobo, do Corpo de Bombeiros.

“O combate às chamas durou em torno de 30 minutos no prédio da reserva técnica do museu e foram atingidos os setores A, B, e C. No momento estamos fazendo rescaldo que tem que ser cuidadoso para preservar o material do museu e a Polícia Civil foi acionada”, detalhou o militar. Segundo ele, o local conta com material de prevenção de incêndio e as causas serão apuradas posteriormente.

