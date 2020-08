Testes de vacina russa começam nesta quarta-feira, diz site oficial

O Ministério da Saúde disse estar atento aos estudos e garantiu que, assim que estiver disponível uma vacina comprovadamente eficaz contra a Covid-19, os brasileiros terão acesso a ela | Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (11), foi publicado no site oficial da vacina russa contra a Covid-19 que os testes começam nesta quarta-feira (12), em mais de duas mil pessoas de todo o mundo.

De acordo com a publicação sobre a "Sputnik-5", nome dado à vacina, inclui o Brasil na lista de países que participarão do ensaio clínico de fase 3, a etapa dos testes em larga escala em humanos.

No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou que, até o momento, o laboratório russo responsável pela vacina contra a Covid-19 não pediu autorização de protocolo de pesquisa ou de registro do imunizante no Brasil.

O Ministério da Saúde disse estar atento aos estudos e garantiu que, assim que estiver disponível uma vacina comprovadamente eficaz contra a Covid-19, os brasileiros terão acesso a ela.