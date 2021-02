Homem provoca crocodilo gigante por uma 'bitoca' de arrepiar; vídeo

| Foto: Divulgação

Não é qualquer um que toparia beijar um crocodilo, mas foi exatamente isso que um suposto domador resolveu fazer, e, para piorar, bem na boca do animal. Concentrando toda sua atenção na cabeça do crocodilo, o homem não tirava os olhos do réptil.

Se aproximando aos poucos, o homem conseguiu encostar seus lábios na boca do animal sem que este expressasse qualquer agressividade. A bravura foi tanta que os presentes do que parecia ser um show não deixaram de aplaudir.

O site Sputinik apontou que a "bitoca" foi a mais perigosa.

