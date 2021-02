Conheça os 10 bichos mais venenosos do mundo

Há diversos animais marinhos e terrestres que possuem venenos mortais | Foto: Divulgação

Você tem medo de cobras e aranhas por temer o veneno delas? Pois saiba que existe uma infinidade de animais muito mais letais que esses! É claro que esses são os maiores exemplos de bichos venenosos, mas existem polvos, sapos e até insetos aparentemente inofensivos que podem ser muito perigosos para os seres humanos.

Baiacu

O veneno do baiacu é tão potente quanto cianeto. E o pior de tudo é que o povo come o bicho, mesmo com o veneno. Para aproveitar a iguaria é necessário praticamente um processo cirúrgico para retirar as glândulas do veneno. E se cair uma gotinha dele na carne... Já viu! Caixão e vela. Então tome cuidado quando viajar pela Ásia.

Rã-dardo-venenoso

A carne de rã é muito apreciada nas culinárias ao redor do mundo. Mas imagine comer uma rã que a carne pode matar facilmente até 20 seres humanos adultos? Pois é, a rã-dardo-venenoso tem essa bela cor azul como um aviso aos predadores: comeu, morreu.

Aranha-armadeira

Comum em bananeiras, a aranha-armadeira é um dos animais venenosos mais comuns encontrados no Brasil. Seu veneno é capaz de um rato, não chegando a matar seres humanos saudáveis. Mas a dor é lascinante. Por isso custa nada checar os sapatos antes de calçar, certo?

Cobra Inland Taipan

Essa é apenas a cobra mais venenosa do mundo! É capaz de matar 100 homens. Tímida, os acidentes são mais raros.

Escorpião-amarelo

Uma gotinha do veneno desse bicho é capaz de levar um humano adulto ao estágio de coma! É o escorpião mais venenoso que existe. Viu um desses pelo caminho? Então corre! Ele é capaz de matar crianças e causa muitos acidentes.

Peixe-pedra

Ele não ataca. Mas se você pisar nele, lascou. A dor é tão forte que muitas pessoas preferem amputar o membro para não sentirem o poder da toxina corroendo os tecidos. Ele é encontrado na Oceania e em algumas regiões do Brasil.

Caracol de cone-de-mármore

Quem vê esse bichinho pode achar linda a concha! Mas uma gotinha do veneno dele é capaz de te levar para o hospital. Afinal, é o suficiente para matar até 20 adultos! É uma espécie potencialmente perigosa porque pode picar através da roupa de mergulho. O veneno, que é acompanhado de um analgésico presente no bicho, não tem dor, mas é letal.

Polvo de anéis azuis

Um animal tão lindo que é difícil desconfiar de seu potencial letal! O polvo de anéis azuis é um perigo. Ele pode matar 26 humanos em minutos com a ação da sua toxina mortal.

Cobra-real

Com cinco metros de tamanho e 2 metros em pé, essa cobra pode matar até mesmo um elefante. Ou mesmo 20 humanos em horas. É um perigo "real", tal qual o nome do réptil.

Água-viva-caixa-australiana

Um veneno poderoso que pode te matar em minutos! Com aparência inofensiva, o cnidário dispõe de um pequeno "revólver" em suas células que dispara o veneno. É o chamado cnidoblasto.

*Com informações do portal Meio Norte

