Rapper é suspeito de decepar pênis de homem em busca de audiência

O rapper espanhol Aaron Beltran está sendo acusado de decepar o pênis de outro homem em busca de audiência em um vídeo. De acordo com o jornal britânico The Independent, o corte foi consensual, pois a vítima tinha dúvidas sobre sua própria sexualidade e a quantia em dinheiro poderia ser satisfatória para os envolvidos.

Andrew Breach foi parar no hospital após ser visto com um intenso sangramento no centro da cidade espanhola de Zaragoza em março de 2019. Após colher depoimentos, a polícia afirmou que ele teve o pênis decepado pelo rapper em troca de dinheiro, em uma "brincadeira" que envolvia o canal do artista no Youtube. Beltran nega ter envolvimento com o caso.

Segundo a publicação, quanto mais visualização tivesse o vídeo, mais dinheiro ganharia o homem que teve o órgão sexual cortado por uma faca de cozinha. Nos tribunais, Breach mudou sua versão, dizendo que havia cortado o próprio pênis por não ter certeza sobre sua sexualidade, mas a polícia ainda apura o caso. "Eu cortei meu próprio pênis. Eu não estava bem. Fui eu mesmo", argumentou.

Se for condenado, Beltran poderá cumprir pena de até quatro anos e seis meses mesmo se as autoridades considerarem que o corte foi consensual. "Ao entrevistar a vítima no hospital, ele nos disse que o acusado cortou seu pênis. Andrew disse que não se sentia 100% um homem e queria se livrar de seu pênis", disse um policial que não se identificou.

"Ele fez um acordo com o acusado de pagar a ele 200 euros (cerca de R$ 1,3 mil) que dependeria de quantas visualizações o vídeo da amputação receberia no YouTube. Foi feito com base em acessos", informou oficial de acordo com o Independent. Promotores querem que o rapper vá aos tribunais para ser julgado por responsabilidade criminal referente a autoria da mutilação. Breach, que é professor, passou três semanas em um hospital antes de retornar à Grã-Bretanha. Seu pênis, que foi encontrado em um saco de lixo, foi reimplantado.

*Com informações do UOL

