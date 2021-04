Jovem descobre lâmina no peito um ano depois de levar facada; veja

Em entrevista à veículos locais, ele afirmou que sempre se perguntava por que o peito lhe doía quando o clima esfriava | Foto: Reprodução

Um jovem filipino foi realizar um exame de admissão no novo emprego e descobriu mais do que deveria. O exame clínico ocupacional, exigido para o emprego, apontou que o jovem de 25 anos, estava com uma lâmina cravada no peito 1 ano e dois meses após ter sido esfaqueado.

Kent Ryan Tomao, 25, foi esfaqueado em janeiro de 2020, por um grupo de adolescentes, na cidade de Kidapawan, em Cotabato. Após o ataque, ele acabou encaminhado a um hospital público local. No entanto, a equipe responsável pelo atendimento tratou da lesão do paciente, sem que um exame de raio-x fosse realizado em algum momento.

"Eles apenas costuraram, porque o médico disse que o ferimento não era tão grave", lembra Tomao.

Em entrevista à veículos locais, ele afirmou que sempre se perguntava por que o peito lhe doía quando o clima esfriava: "Não fazia ideia de que havia uma faca lá dentro", pontuou.

Diante da surpresa, Tomao agora planeja regressar ao mesmo hospital onde foi atendido após levar a facada, para retirar lâmina de dentro do peito.

R7*

Leia mais:

Píton de 3 metros agarra e mata cacatua sem piedade; veja