Brasileira morta em Bruxelas teria sido vítima de violência sexual

Cristianny oi apresentada por intermédio de uma brasileira a um português na internet em 2019 | Foto: Arquivo Pessoal





A família da goiana Cristianny Fernandes de Sousa, de 30 anos, que morreu no último domingo (10) vítima de um câncer no útero, suspeita que ela tenha sido vítima de violência sexual em Bruxelas, na Bélgica.

Ela desenvolveu uma infecção após sofrer constantes abusos e ser mantida em cativeiro por um homem que lhe prometeu trabalho no país.

Segundo a sobrinha da vítima Cleia Gonçalves, de 30 anos, Cristianny morava em Aragoiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, e foi apresentada por intermédio de uma brasileira a um português na internet em 2019. O homem lhe prometeu um trabalho em Bruxelas como funcionária de limpeza em uma suposta empresa.

"Eu não sei o que aconteceu que ele passou a prender ela em casa. Manteve ela em cárcere privado, começou a abusar sexualmente dela, e aí ele a machucou", contou Cleia ao UOL.





Cristianny recebeu dinheiro para fazer o passaporte no Brasil e para arcar com as custas da viagem até a Bélgica. Com o negócio fechado, ela embarcou para a Europa no mesmo ano.

“A partir daí começaram os problemas porque ela pegou uma infecção. Logo depois ela tratou essa infecção, mas não estava melhorando e com o passar do tempo teve um câncer”





Sessões de quimioterapia

Cristianny foi submetida a sessões de quimioterapia na Bélgica e chegou a melhorar da doença. Entretanto, o câncer retornou de uma forma "avassaladora", como classificou a sobrinha.

“Nesse período, ela nunca esteve sozinha. Ela contou com o apoio de uma assistência social e sempre esteve acompanhada de muita gente. Eles foram ao médico, fizeram os exames e foi constatado que o câncer foi de fato ocorrido pelo abuso”





De acordo com Cleia, Cristianny ficou por 15 dias em situação de cárcere privado e foi resgatada por uma outra brasileira que também mora na Bélgica.

Ela alega que chegou ao seu conhecimento que mais 20 brasileiras denunciaram às autoridades de Bruxelas o homem por violência sexual. Segundo ela, todas as vítimas são mulheres.

"Algumas das pessoas são daqui. Outras já conseguiram fugir dele", disse ela.





Vaquinha

Agora, a família busca trazer o corpo de Cristianny de volta para o Brasil. Em contato com o governo de Goiás, Cleia afirmou que o programa de auxílio corresponde apenas ao valor referente a cremação e que a família, no entanto, busca trazer o corpo da vítima para ser velado no país de origem.

Amigos de Cristianny estão realizando uma vaquinha na Bélgica para ajudar a arcar com os custos que deverão ser pagos adicionalmente. A previsão é de que o translado aconteça até a sexta da semana que vem.

Cristianny deixa duas filhas, uma de 5 e outra de 8.





*Com informações do UOL





