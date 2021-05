Índia registra mais de 4 mil mortes por covid em um dia

Impulsionada por variantes altamente infecciosas, segunda onda irrompeu em fevereiro | Foto: Danish Siddiqui/Reuters





As mortes por coronavírus na Índia ultrapassaram 250 mil nesta quarta-feira (12), nas 24 horas mais mortais desde o início da pandemia, enquanto a doença se alastrava pelo interior, sobrecarregando um frágil sistema de saúde rural.

Impulsionada por variantes altamente infecciosas, a segunda onda irrompeu em fevereiro para inundar hospitais e equipes médicas, bem como crematórios e necrotérios. Os especialistas ainda não conseguem dizer com certeza quando os números atingirão o pico.

As mortes aumentaram para um recorde de 4.205, enquanto as infecções aumentaram 348.421 nas 24 horas até quarta-feira (12), levando a contagem para mais de 23 milhões, mostraram dados do ministério da saúde. Os especialistas acreditam que os números reais podem ser de cinco a dez vezes maiores.





Piras funerárias arderam nos estacionamentos da cidade e muitos corpos foram levados às margens do sagrado rio Ganges, imersos por parentes cujas aldeias foram despojadas da madeira necessária para as cremações.

Parentes desesperados

Sem camas, medicamentos e oxigênio médico, os hospitais foram forçados a dispensar multidões de pacientes, enquanto histórias de parentes desesperados procurando alguém para tratar seus entes queridos moribundos se tornaram terrivelmente comuns.

Muitas vítimas morrem sem um médico disponível para emitir um atestado de óbito e, mesmo quando um médico está disponível, o Covid-19 não é especificado como a causa da morte, a menos que o falecido tenha sido testado para a doença, o que poucos fizeram.

Embora a curva de infecção possa estar mostrando os primeiros sinais de achatamento, os novos casos tendem a cair lentamente, disse o virologista Shahid Jameel.

"Parece que estamos estagnando em torno de 400 mil casos por dia", disse ele ao jornal Indian Express. "Ainda é muito cedo para dizer se atingimos o pico."





A Índia, com uma população de 1,4 bilhão, responde por metade dos casos e 30% das mortes em todo o mundo, disse a Organização Mundial da Saúde em seu último relatório semanal.



O impacto total da variante B.1.617 encontrada na Índia, que a agência designou como sendo de interesse global, ainda não está claro, acrescentou.

Disseminação rural

As infecções diárias estão aumentando no campo em comparação com as grandes cidades, onde diminuíram após o aumento do mês passado, dizem os especialistas.

Mais da metade dos casos esta semana no estado ocidental de Maharashtra ocorreram em áreas rurais, ante um terço há um mês. Essa parcela é de quase dois terços no estado mais populoso e principalmente rural de Uttar Pradesh, mostraram dados do governo.





A televisão mostrou imagens de pessoas chorando sobre os corpos de entes queridos em hospitais rurais em ruínas, enquanto outras pessoas acampavam em enfermarias cuidando de doentes.

Uma mulher grávida estava cuidando de seu marido que tinha dificuldades respiratórias em um hospital em Bhagalpur, no estado oriental de Bihar, que está passando por um aumento repentino em que seu sistema de saúde mal conseguiria lidar na melhor das hipóteses.





