Variante indiana do coronavírus impõe lockdown em Melbourne

A cidade de Melbourne, na Austrália, vai entrar em confinamento por ao menos sete dias a partir desta quinta-feira (27) devido a um surto causado pela variante indiana do coronavírus. A situação provocou críticas ao governo por causa da lentidão na vacinação e de falhas no sistema de quarentenas.

A quarentena será aplicada também no estado de Victoria, anunciou o primeiro-ministro estadual, James Merlino. Ao todo foram registrados 26 casos, praticamente de um dia para o outro, ligados à variante indiana da Covid-19.

“Enfrentamos uma variante altamente infecciosa do vírus, uma variante que avança mais rápido das que detectamos até agora”, afirmou Merlino, explicando que a quarentena tem como objetivo traçar a origem desses novos casos.

As escolas, bares e restaurantes vão fechar e todas as reuniões estão proibidas. Além disso, o uso de máscara será obrigatório e os habitantes só vão poder sair de suas casas em situações emergenciais, como receber a vacina contra o coronavírus.

Medidas rígidas

A Nova Zelândia já suspendeu, na terça-feira, os voos sem quarentena vindos de Victoria e reduziu as conexões com outros pontos da Austrália.

Essa é a quarta vez que Melbourne entra em quarentena desde o início da pandemia. A cidade chegou a passar quatro meses sob medidas rígidas de restrição no ano passado.









Merlino acusou o governo federal conservador de ser, em parte, culpado pela quarentena devido à lentidão na campanha de vacinação.

" Se houvesse mais pessoas vacinadas as circunstâncias seriam muito diferentes das de hoje. No entanto, desgraçadamente não é o caso " ,













O país vacinou com apenas uma dose do imunizante cerca de 3,3 milhões de pessoas, em torno de 13% da população de 25 milhões de habitantes. Os totalmente vacinados são uma taxa ainda menor, com pouco mais de 472 mil pessoas, correspondente a 1,9% do país.

Erros

A oposição trabalhista também reprova o governo por não ter revisado as regras da quarentena, sobretudo para os viajantes que vêm do exterior, já que o sistema apresentou erros. Segundo eles, foram detectados, em seis meses, 17 surtos vinculados aos hotéis onde são realizados períodos de isolamento.

O primeiro-ministro do país, Scott Morrison, que rejeitou as críticas, defendeu que “nenhum sistema é infalível” e que a gestão da pandemia na Austrália foi eficaz.

" Faremos tudo que está em nossas mãos para proteger a vida e os meios de sobrevivência dos australianos. Já perdemos 910 vidas por conta da Covid-19 nesta pandemia. Este número, no entanto, está muito abaixo do que outros países têm vivido " ,













O país também registrou um total de 30 mil casos da doença, a maioria no estado de Victoria. Nesta quinta-feira, centenas de moradores de Melbourne fizeram fila para realizar um teste de coronavírus ou para receber a vacina.

“Já tinha planejado vir esta semana, mas o surto em Melbourne me confirmou que é isso que devo fazer”, disse Jane Oliver-Read, de 56 anos, enquanto aguardava sua vez.

* Com informações do jornal O Globo





