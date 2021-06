Mulher luta com crocodilo para salvar irmã gêmea; veja

Mulher arrastou a irmã que estava inconsciente | Foto: Divulgação

Melissa Laurie, de 28 anos, escapou do ataque de um crocodilo em um lago no México, após ser salva por sua irmã gêmea Georgia, que golpeou com socos a cabeça do réptil, segundo o Daily Mail.

As jovens estavam na Lagoa Manialtepec, conhecida por sua água iluminada por organismos vivos, chamada de bioluminescência, quando aconteceu o ataque.

Sem hesitar, Georgia procurou a irmã em meio à escuridão e conseguiu livra-la das mandíbulas do crocodilo. Ela arrastou Melissa, que estava inconsciente, para fora da água, de volta para o barco de turismo.

"Melissa está viva, mas não sabemos se seus ferimentos são fatais ou não. Ela tem água nos pulmões e está tossindo sangue. Portanto, não sabemos se ela tem um pulmão perfurado ou não. Ela foi colocada em coma induzido", disse Sue Laurie, mãe das vítimas.

"Georgia teve que lutar contra isso. Ela continuou socando na cabeça. Ela sofreu lacerações, feridas de mordida também", afirmou o pai Sean Laurie. Ele ainda enfatizou que as irmãs se asseguraram ser permitido nadar na lagoa, algo que o guia de turismo permitiu.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do México alegou que estão "apoiando a família de duas mulheres britânicas que estão hospitalizadas no México e estão em contato com as autoridades locais"

