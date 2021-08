Cofundador do Talibã chega a Cabul para iniciar formação de governo

Um dos cofundadores do Talibã, Mullah Abdul Ghani Baradar, chegou a Cabul neste sábado (21) para iniciar o processo de formação de um novo governo no Afeganistão, informou o organismo extremista.

Outro líder talibã histórico visto na capital nos últimos dias é Khalil Haqqani, um dos terroristas mais procurados pelos Estados Unidos, com uma recompensa de US$ 5 milhões.

A mídia mostrou imagens de Haqqani encontrando-se com Gulbuddin Hekmatyar, um rival durante a guerra civil do início dos anos 1990, mas ainda influente na política afegã.

Baradar chegou ao Afeganistão - vindo do Catar - na terça-feira (17), mas optou por seguir para a segunda maior cidade do país, Kandahar, o berço histórico do Talibã. É a primeira vez que um líder do grupo extremista do alto escalão retorna publicamente ao país desde 2001, quando o Talibã foi expulso do poder pelos EUA após o 11 de Setembro

Preso no Paquistão em 2010, Baradar permaneceu detido até sua libertação em 2018, quando foi enviado ao Catar.

Lá foi nomeado chefe do escritório político do Talibã em Doha, onde participou das negociações e da assinatura de um acordo com os EUA, segundo o qual foi estabelecida a retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão.

*Com informações do G1

