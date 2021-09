VÍDEOS: Erupção de vulcão em Cumbre Vieja pode afetar o Brasil

O complexo vulcânico de Cumbre Vieja não entrava em erupção desde 1971 | Foto: Reprodução da Internet

O vulcão na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, entrou em erupção neste domingo, às 11h12 no horário de Brasília (15h12, no horário local). O alerta de risco vulcânico foi acionado ontem pelas autoridades espanholas.



De acordo com o pesquisador do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Universidade Federal do Ceará), Carlos Teixeira, a erupção até o momento é de pequeno porte e não há qualquer alerta de tsunami. O complexo vulcânico de Cumbre Vieja não entrava em erupção desde 1971 e voltou a ser notícia nesta semana, ao entrar em alerta amarelo.

O vulcão da região ganhou destaque no Brasil, uma vez que seria o único que, em caso de erupção explosiva — nível mais alto de atividade vulcânica -poderia ser capaz de gerar deslizamentos e provocar um tsunami, com força suficiente para chegar à costa brasileira. O risco desse cenário acontecer é baixo.

