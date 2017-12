Sydney comemora com fogos de artifício a chegada do Ano-Novo de 2018

Devido à diferença de fuso horário, o Ano-Novo já começou em Sydney, na Austrália. As comemorações para a chegada de 2018 se deram com fogos de artifício no porto da cidade mais populosa do país e do continente, a Oceania.

Os primeiros a saudar a chegada de 2018 foram os cidadãos das nações insulanas de Kiribati e Samoa, situadas no Pacífico sul, à meia-noite local (8h de Brasília). Em seguida, entraram no dia 1º de janeiro os moradores da ilha neozelandesa de Chatham, situada 680 quilômetros ao sudeste das ilhas principais desse país; os demais habitantes da Nova Zelândia; e a população de Fiji e Tonga.





Leia mais:

Retrospectiva 2017: veja principais fatos divulgados pelo Em Tempo



200 policias reforçam a segurança para o Réveillon em Manaus

Unidades de saúde abertas no feriado em Manaus: confira a lista