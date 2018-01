Com investimento bilionário, EUA terá edifício mais alto do mundo

Manhattan, em Nova York | Foto: Divulgação

A Extell Development Company, uma incorporadora de imóveis, anunciou nesta terça-feira (3) que firmou seu maior empréstimo de construção até o momento para a Central Park Tower em Nova York, o edifício que será um marco arquitetônico de 1.550 pés de altura localizado em Manhattan. A construção será considerada o edifício residencial mais alto do mundo.



De acordo com a assessoria da empresa, foi formado um pacote de financiamento privilegiado de US$ 900 milhões para construção, liderado pela J.P. Morgan, e um empréstimo de capital preferencial de um fundo hedge no valor de US$ 235 milhões.

Leia mais: Ciência descobre características únicas no pirarucu

"A cidade de Nova York nunca viu uma torre desse calibre e altura, e estamos felizes com nossas parcerias institucionais para oferecer um produto realmente excepcional ", afirmou Gary Barnett, presidente e fundador da Extell Development Company.

A Central Park Tower será o mais importante arranha-céu de Nova York. Com uma localização privilegiada.



O edifício incluirá 179 residências de alto luxo, com acesso a um clube privativo, com comodidades completas do mais alto nível. A Central Park Tower também contará com uma loja de departamento de aproximadamente 300 mil metros quadrados.





Leia também:





Bruna Marquezine oferece vestido para fã e internet pira

Confira o ´planeta que irá reger 2018 e a previsão para cada signo

Pastor evangélico é preso com armas e munição em Manaus