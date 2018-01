Pai emociona filho ao dar macaco de pelúcia com voz da mãe que morreu

Além da voz da mãe do garoto o macaco de pelúcia tem batidas de coração. | Autor: Divulgação/ youtube

Com um gesto que lembrou alguns episódios da série Black Mirror, Antônio Vargas decidiu tornar o Natal do seu filho especial. Ele encomendou um macaco de pelúcia personalizado com mensagens de voz da mãe do garoto, que morreu no ano passado, para seu filho sempre se lembrar dela.

Macaco de pelúcia foi encomendado por pai de garoto que perdeu a mãe. | Foto: Reprodução/youtube

Vargas postou no Facebook um vídeo, que mostra desde ele escolhendo o brinquedo até seu filho o abrindo, e logo viralizou.

Quando o filho de Vargas ouve a voz da mãe saindo do macaco de pelúcia, ele o abraça e não consegue conter as lágrimas. "Esse é um momento tocante para mim como pai. Encomendei esse macaco para ter 'batida de coração' e falar com meu filho para que ele pudesse ouvir a voz da mãe novamente. Ela morreu no último dia 4 de julho. Nós sempre chamamos nosso filho de macaquinho, então no Natal o desejo dele virou realidade! Eu amo o meu garoto com todo o meu coração, papai te ama", escreveu Vargas na descrição do vídeo.





