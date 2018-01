Apostador ganha R$ 1,8 bilhão em loteria nos EUA

New Hampshire - Um bilhete comprado em New Hampshire, nos Estados Unidos, acertou os seis números da loteria Powerball. O detentor da aposta ganhará um prêmio estimado em US$ 570 milhões, cerca de R$ 1,8 bilhão no câmbio atual. É o quinto maior prêmio nos 15 anos de existência do jogo, afirmaram os representantes da loteria. A identidade do vencedor ou vencedores não foi divulgada.

Há duas formas de receber o prêmio: o vencedor pode optar por recebê-lo em parcelas anuais ao longo de 29 anos, corrigidos por 5% ao ano, ou à vista. Caso o ganhador opte pela opção de receber o dinheiro em parcela única, antes de impostos, o montante será reduzido para US$ 358 milhões, ou R$ 1,1 bilhão.

Acertar a Powerball é mais difícil que ganhar na Mega Sena. No jogo brasileiro, escolhe-se 6 de 60 números. A chance de acertar todos, de acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio, é de uma em 50 milhões. Já na Powerball, o apostador primeiro escolhe 5 em 69 números. Em seguida, marca mais um, a "powerball" que nomeia a aposta, de 1 a 26. As chances de acertar a combinação, de acordo a associação de loterias dos Estados Unidos, é de uma em 292 milhões.

A dificuldade não impediu que o país fosse tomado por uma "febre lotérica" com apostadores em busca do maior prêmio da história nos últimos dias. Filas de consumidores se formaram para comprar os bilhetes nas lojas de conveniência americanas, afirmou Jeff Lenard, porta-voz da Associação Nacional de Lojas de Conveniência, cujos membros venderam cerca de 60% dos tíquetes. Cada um deles custa US$ 2.

