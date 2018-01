Trump usa palavras de baixo calão ao falar sobre Haiti e outros países

O jornal Los Angeles Times confirmou o relatório do Post | Foto: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta quinta-feira (11) de "buracos de merda" El Salvador, Haiti e vários países africanos, e sugeriu que preferiria receber em seu país mais imigrantes da Noruega ao invés dessas nações, de acordo com publicação do jornal The Washington Post.



"Por que temos todas essas pessoas de países (que são um) buraco de merda vindo aqui?", afirmou Trump, durante uma reunião com legisladores na Casa Branca, segundo o jornal, que entrevista duas fontes que participaram do encontro.



Trump reagiu dessa forma quando dois senadores propuseram um projeto de lei migratória que concederia vistos a alguns dos cidadãos de países que foram retirados recentemente do programa de Status de Proteção Temporária (TPS, sigla em inglês), como El Salvador, Haiti, Nicarágua e Sudão.



O presidente sugeriu que os Estados Unidos deveriam receber mais imigrantes de países como a Noruega, cuja primeira-ministra, Erna Solberg, se reuniu na última quarta-feira com Trump, de acordo com o jornal.



Os comentários do presidente dos EUA deixaram impactados os legisladores presentes ao encontro, segundo o jornal, que não esclarece se o presidente se referia também a Nicarágua e tampouco identifica os países africanos citados.



Presidente cita Haiti e África



O jornal Los Angeles Times confirmou o relatório do Post, e acrescentou que, antes de proferir o insulto, Trump exclamou: "Para que queremos haitianos aqui? Para que queremos toda esta gente da África aqui?".



Perguntado a respeito, um porta-voz da Casa Branca, Raj Shah, não negou que Trump tivesse feito essas declarações.



"Certos políticos em Washington escolhem lutar por países estrangeiros, mas o presidente Trump sempre lutará pelo povo americano", disse Shah, em um comunicado enviado à imprensa.



"O presidente Trump luta para conseguir soluções permanentes que tornem nosso país mais forte, ao acolher aqueles que possam contribuir com nossa sociedade, fazer crescer nossa economia e se integrar na nossa grande nação", acrescentou o porta-voz. As informações são da agência de notícias EFE.



Trump "sempre rejeitará as medidas temporárias, fracas e perigosas que ameaçam as vidas dos americanos que trabalham duro, e que prejudiquem aqueles imigrantes que buscam uma vida melhor nos Estados Unidos, mediante de uma via legal", afirmou Shah.

