Leite em pó infantil contagiou bebês com bactérias em 83 países

O escândalo do leite em pó infantil que contagiou dezenas de bebês com salmonela na França começa a se estender internacionalmente, uma vez que a empresa Lactalis ordenou a retirada em 83 países de vários lotes potencialmente contaminados procedentes da sua fábrica investigada. As informações são da Agência EFE.

“Há 83 países afetados, que estão sob o mesmo procedimento de retirada de produtos. Temos um gabinete de crise tanto para o exterior como para a França”, afirmou o diretor-executivo Emmanuel Besnier, em uma entrevista publicada neste domingo no pelo Le Journal du Dimanche, a primeira que concede desde que assumiu o comando do grupo em 2000.

No entanto, o responsável do conglomerado familiar Lactalis, não informou quais são os 83 países afetados.

Pelo menos 35 bebês de menos de 6 meses foram infectados na França por salmonela desde que se declarou a crise alimentar em dezembro do ano passado. Desde então, o quadro de todos eles evoluiu favoravelmente.

.“Há denúncias contra nós, haverá uma investigação e nós colaboraremos com tudo o que a Justiça nos pedir", informou afirmou o diretor-executivo Emmanuel Besnier | Foto: Reprodução/ Internet

O leite em pó para bebês da Lactalis, um dos mais consumidos no mundo, pode ter deixado outros dois afetados fora da França: um bebê que foi atendido em um hospital no norte da Espanha, cuja causa provável da sua gastroenterite foi o produto da empresa francesa; e outro na Grécia, que ainda aguarda confirmação.

“De acordo com o Ministério de Saúde francês, 35 bebês adoeceram [por salmonela]. Não há casos novos desde 8 de dezembro. E o anunciado na Espanha na sexta-feira passada remonta ao mês de outubro”, informou Besnier, que antecipou que indenizará todas as famílias afetadas.

O suposto foco da bactéria está na fábrica situada em Craon, no oeste da França, e atualmente fechada.

O escândalo do leite contaminado levou o governo francês a intervir tanto na Lactalis como nas cadeias de distribuição, que seguiram entregando o produto apesar das proibições.“Há denúncias contra nós, haverá uma investigação e nós colaboraremos com tudo o que a Justiça nos pedir, ainda que nunca haverá risco zero nesta questão, como acontece em outras”, reconheceu.

A Lactalis, fundada em 1933, passou a ser um dos gigantes mundiais do setor lácteo desde que lançou uma oferta pública de ações hostil em 2011 pela italiana Parmalat.

Atualmente, conta com 246 fábricas em 47 países, entre eles Brasil, Espanha, México, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile.

