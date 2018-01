Atentado com dois homens-bomba deixa ao menos 26 mortos em Bagdá

Bagdá - Um duplo atentado suicida deixou ao menos 26 mortos no centro de Bagdá nesta segunda-feira (15), informou o governo. É o segundo ataque desse tipo em três dias na capital iraquiana.



De acordo com o diretor-geral de Saúde para a zona leste de Bagdá, Abdel Ghani al-Saadi, foram 26 mortos e 90 feridos."Dois suicidas se detonaram na praça Al Tayaran no centro de Bagdá", anunciou o porta-voz do comando conjunto de operações iraquiano, general Saad Maan.

A praça Al Tayaran é uma importante área comercial de Bagdá e um ponto de encontro para os trabalhadores que se reúnem ali desde o início do dia em busca de oportunidades.

O local já foi alvo de ataques, muitos deles letais, em diferentes ocasiões.Várias ambulâncias chegaram ao local do atentado, para onde foi mobilizado um forte dispositivo de segurança.Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até o momento.

Em dezembro, o Iraque anunciou o "fim da guerra" contra a facção terrorista Estado Islâmico, expulsa da região de Bagdá e do conjunto das zonas urbanas e habitadas que controlava no país. Ainda há, porém, células extremistas ativas ao norte da capital iraquiana.

O Estado Islâmico cometeu inúmeros atentados em Bagdá e no restante do Iraque. O mais grave, em julho de 2016, deixou mais de 300 mortos no bairro de Karrada, também no centro de Bagdá.

