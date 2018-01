Atentado em hotel de Cabul deixa 3 feridos; dupla suspeita foi morta

Pelo menos três pessoas ficaram feridas neste sábado (20) durante o ataque ao Hotel Intercontinental de Cabul, um estabelecimento de luxo muito frequentado por estrangeiros na capital do Afeganistão, no qual morreram dois dos quatro insurgentes. A informação foi divulgada pela agência de notícias espanhola Efe.

O porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, afirmou que três feridos foram transferidos para um hospital militar da cidade, enquanto os enfrentamentos continuam no hotel entre os dois insurgentes restantes e as forças de segurança.

"O primeiro pavimento do edifício de cinco andares está completamente liberado, e o segundo está a ponto de ser liberado agora mesmo. Os dois insurgentes que permanecem vivos estão se movimentando entre o terceiro, o quarto e o quinto andares, onde estão entrincheirados e resistem contra as forças de segurança", explicou Rahimi.

Leia também: Treze detentos são recapturados após fuga de 92 presos em Roraima

O porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid, explicou que um dos insurgentes se sacrificou na entrada do hotel para facilitar o acesso de seus companheiros ao local. Disse também que a explosão causou "vítimas", sem dar mais detalhes.

O ataque começou por volta de 21h locais (14h30 em Brasília) no Hotel Intercontinental, que fica no alto de uma colina na zona oeste da capital afegã e é mantido sob alto nível de vigilância por parte das forças de segurança.

Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do ataque ao estabelecimento, que foi alvo de um atentado dos talebãs em 2011 que deixou 21 mortos.

O hotel é frequentado por estrangeiros e afegãos ricos e frequentemente recebe festas privadas e eventos oficiais como entrevistas coletivas de imprensa, seminários e conferências.





Leia mais:

Motociclista morre após colisão na Rodrigo Otávio

Homem é encontrado morto acorrentado no Novo Aleixo

Carro capota em barranco e deixa dois adultos e duas crianças feridos