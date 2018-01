Trem descarrila no norte da Itália e deixa ao menos três mortos

Um trem descarrilou perto de Milão, no norte da Itália, nesta quinta-feira (25), deixando pelo menos duas pessoas mortas e uma dezena de feridos, segundo a imprensa local.

O número de vítimas pode ser ainda maior, já que um bombeiro não-identificado disse à agência de notícias Reuters que há entre três e cinco mortos.

Em comunicado, a companhia ferroviária estatal Ferrovie dello Stato informou que um trem regional, operado pela Trenord, descarrilou na estação Pioltello Limito, a cerca de 40 quilômetros de Milão, sem dar detalhes sobre o número de vítimas.

Imagens de televisão mostraram bombeiros tentando remover pessoas presas dentro dos vagões do trem, que entortaram com o impacto

Com o acidente, a circulação dos trens entre Milão e Brescia foi paralisada. Ainda não há uma explicação sobre as causas do acidente.

