Notícia sobre o fim do mundo marcado para 16 de fevereiro viraliza

Manaus - Não é de hoje que a humanidade tenta cravar o dia exato do fim do mundo. Na segunda semana de 2018 começou a circular pelas redes sociais a notícia que o fim aconteceria no dia 16 de fevereiro. A data foi estipulada pelo cientista russo Dyomin Damir Zakharovich. Segundo ele, a humanidade será dizimada pelo corpo celeste “2016 WF9”, de um quilômetro de diâmetro – que estaria em rota de colisão com a Terra.

Embora a notícia tenha se espalhado e viralizado na internet no início de 2018, ela surgiu no começo do ano passado, logo após o anúncio da descoberta do objeto pela Agência Espacial Americana (Nasa). E a data afirmada pelo cientista era 16 de fevereiro de 2017 e não de 2018, previsão que não se concretizou.

A notícia foi divulgada no início de 2017 e viralizou este ano. | Foto: Divulgação

E um dos assuntos mais comentados do Twitter foi a hashtag "chegouofimdomundoe?".

“Enquanto o mundo não acaba, nós ficamos por aqui pagando contas e boletos”, escreveu um internauta.

“Esse asteroide deveria cair em cima do Congresso Nacional. Seria tão bonito”, escreveu outro.

Na época, o Russo informou que o “WF9” estava viajado em direção à Terra há cinco anos. Passou por baixo do Cinturão de Asteroides e pela órbita de Marte. E bateria no planeta Terra. Caso atingisse um continente, o choque e o deslocamento de ar causariam explosões que acabariam com tudo em volta. Se batesse no mar, surgiria um tsunami devastador.

Mesmo com a Nasa garantindo que não havia motivos para pânico. O cientista afirmava que o fim do mundo iria acontecer na data marcada por ele.

A Nasa garantiu que não havia motivos para pânico. | Foto: Divulgação

Após errar a data, Zakharovich afirmou a sites internacionais que sofreu bullying dos colegas de trabalho.





Edição: Luís Henrique Oliveira





