Avião colide com montanha e 66 pessoas à bordo morrem

Mundo - Um avião da empresa aérea iraniana Aseman Airlines, que realizava um voo local, se envolveu em grave acidente neste domingo (18) no sudeste do Irã. Segundo a imprensa oficial iraniana as 66 pessoas a bordo morreram.



O porta-voz de Emergências iraniano, Moytaba Khaledi, explicou à agência "Isna" que o aparelho desapareceu do radar cerca de 20 minutos depois de ter decolado do aeroporto de Teerã com destino à cidade de Yasuy.



A aeronave, que voava no trecho entre a capital Teerã e a cidade de Yasuy, "caiu na região de Samirom", aproximadamente 40 km ao sul da capital, "e todos os serviços de socorro estão em alerta", informaram as agências de notícias Isna e Fars citando Pirhosein Koolovand, o chefe do serviço nacional de emergências.



De acordo com o departamento de Relações Públicas da Aseman, entre as vítimas estão uma criança, dois pilotos, dois comissários de bordo, dois membros do pessoal de segurança e demais passageiros.

Possíveis causas

O avião se chocou contra uma montanha chamada Dena, da cordilheira de Zagros, perto da cidade de Samirom, no sul da província central de Isfahan.



Tudo indica que o acidente foi causado pelas condições climatológicas, precisamente por nevoeiro e vento registrados nessa região.

Semirom e Yasuy estão localizadas nas montanhas de Zagros. Um helicóptero de resgate foi enviado ao local porque "devido ao relevo montanhoso da região é impossível enviar ambulâncias", informou Mojtaba Jaledi, porta-voz dos serviços de resgate.



O mau tempo dificulta os trabalhos de resgate do avião acidentado com 60 passageiros e seis tripulantes a bordo, cujos corpos ainda não foram achados.

Outros acidentes

O último acidente aconteceu em agosto de 2014 em Teerã, no qual morreram 40 pessoas. Três anos antes, outro avião comercial caiu durante uma tempestade de neve no norte do Irã, o que provocou a morte de 77 pessoas.

Edição: Lívia Nadjanara

