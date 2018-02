Pedala Manaus participa do sétimo fórum mundial de bicicleta no Peru

O evento é o mais importante para os ciclistas de todo o mundo | Foto: Divulgação/Pedala Manaus

Lima - O Fórum Mundial da bicicleta é o mais importante evento mundial de ciclismo para a cidadania. Embora existam outros eventos globais de bicicletas e mobilidade sustentável, este é o único evento do gênero que se mostra totalmente horizontal, além de ser concebido, organizado e mantido por cidadãos de vários países.

A ideia de reunir vários países, organizações da sociedade civil, cidadãos, iniciativa privada e poder público num grande debate em torno dos benefícios da bicicleta como alternativa viável de transporte surgiu no Brasil a partir de um terrível acidente ocorrido em 25 de fevereiro de 2011, quando um motorista atropelou deliberadamente mais de 20 ciclistas que realizavam um movimento de massa crítica em Porto Alegre.

Leia também: Floresta em Pé' apoia projetos de geração de renda sustentável no AM

Fórum Mundial é uma oportunidade de troca de experiências entre países | Foto: Divulgação

Já em 2012 como resultado da reunião de ativistas do Brasil foi realizado o 1o Fórum Mundial, e desde então ele ocorre anualmente. Já foram sedes do fórum a cidades de Porto Alegre (2013), Curitiba (2014), Medellin (2015), Santiago do Chile (2016) e Cidade do México (2017).

Mais do que uma reunião de pessoas com objetivos comuns de promover a bicicleta, o evento tem servido como um grande encontro para troca experiências entre países sejam aqueles que já avançaram no tema, sejam aqueles que pretendem elevar a bicicleta a uma categoria relevante dentro os meios de transporte já existentes, para que num futuro não tão distante a bicicleta seja uma voz global e real de todos que defendem a mobilidade sustentável.

Com o tema "Recuperando a Cidade", o 7º Fórum Mundial da Bicicleta debate as diversas maneiras de ocupação, acesso e sobre como as cidades podem ser organizadas para recuperar o espaço, a mobilidade urbana e a humanidade que temos perdido pelo uso indiscriminado e privilegiado do transporte individual motorizado.

O Pedala Manaus participou de todas as edições do Fórum Mundial e nesta edição o movimento apresentará dois trabalhos, o “Convivência Legal” e a “Quinta Coletiva”. O primeiro promove uma sensibilização dos motoristas de ônibus de maneira a tornar a convivência mais pacifica e humana no transito enquanto que a Quinta Coletiva estimula ciclistas iniciantes a utilizarem a bicicleta como meio de transporte. É o sexto ano que o Pedala Manaus tem trabalhos aprovados e selecionados.

Com apoio da TEMBICI, União de Ciclistas do Brasil – UCB e Prefeitura de Manaus, o movimento estará levando para o mundo iniciativas bem sucedidas e que podem ser replicadas. É Manaus ocupando, de vez, seu lugar entre aqueles que mais promovem ações em prol da sociedade, do meio ambiente e das pessoas.

Leia mais:

Hospital da Zona Norte de Manaus promove pesquisa online para usuários

Parintins terá curso de Medicina privado, garante prefeito Bi Garcia

Bunka Pop está entre as atrações do Coca-Cola Anime Jungle