Empresa de tecnologia de votações encerra operações na Venezuela

Londres - Após 15 anos de serviços e assistência em 14 eleições, fornecendo um sistema de votação seguro e auditável, a Smartmatic fechou seus escritórios e encerrou suas operações na Venezuela neste ano.

As razões para o fechamento, segundo a empresa, são amplamente conhecidas. Em agosto de 2017, depois das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, a Smartmatic declarou publicamente que o Conselho Eleitoral Nacional havia anunciado resultados diferentes daqueles encontrados no sistema de votação. Esse episódio levou à ruptura imediata do relacionamento entre cliente e fornecedor.

A Smartmatic não participou das duas últimas eleições (as eleições regionais de 15 de outubro de 2017 e as eleições municipais de 10 de dezembro de 2017). Como a empresa não esteve envolvida nesses processos e considerando que seus produtos não estão sob garantia e não foram certificados para essas eleições, a Smartmatic não pode assegurar a integridade do sistema, tampouco confirmar a exatidão dos resultados.

"A Smartmatic opera atualmente em 40 países de todo o mundo em parceria com governos, comissões eleitorais e cidadãos com o objetivo de conduzir eleições seguras, honestas e transparentes", diz o comunicado.

Sobre a Smartmatic

A Smartmatic é uma empresa de tecnologia de eleições e votação. Desde sua formação, em 2000, ela tem desenvolvido e implementado soluções tecnológicas que ajudam autoridades a realizarem eleições eficientes e transparentes.

Atualmente, a Smartmatic oferece um portfólio abrangente de tecnologias e serviços que aprimoram todas as etapas do processo eleitoral. Sua tecnologia já processou mais de 3,7 bilhões de votos em projetos eleitorais dos cinco continentes.

A Smartmatic está sediada no Reino Unido com mais de 600 funcionários, que trabalham em 16 escritórios localizados em diversas regiões do mundo.

Edição: Lívia Nadjanara

