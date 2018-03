Restos humanos são encontrados em vasos de planta de jardineiro

Bruce McArthur, de 66 anos, é acusado de matar homens gays na cidade de Toronto | Foto: Divulgação

Toronto - A Polícia canadense encontrou nesta segunda-feira (5) mais restos humanos escondidos em vasos de plantas utilizados pelo jardineiro paisagista na cidade de Toronto. O homem é suspeito de assassinar em série homens homossexuais."Recuperamos os restos de pelo menos sete indivíduos, em vasos encontrados na casa", disse o sargento Hank Idsinga, em coletiva de imprensa.



Bruce McArthur, de 66 anos, foi preso em janeiro após uma investigação sobre o desaparecimento, no ano passado, de dois homens de um bairro predominantemente gay no centro de Toronto, que levou a polícia até os vasos situados em uma propriedade que utilizou para o armazenamento.A última descoberta eleva para sete o número total de vítimas no caso, embora até agora só três tenham sido identificadas.

Os patologistas compararam as partes do corpo encontradas nos vasos com as impressões digitais, registros dentários e os históricos clínicos das pessoas desaparecidas que remontam a décadas atrás, em busca de possíveis coincidências.

McArthur ficou sob suspeita em setembro de 2017 em relação com o desaparecimento de Andrew Kinsman (49), uma das vítimas com que tinha tido uma relação de longo prazo, mas a polícia em princípio rejeitou as versões de que um assassino em série estaria rondando o bairro gay de Toronto.

Entenda o caso:

O jardineiro paisagista foi apresentado inicialmente como "um assassino em série", suspeito de matar pelo menos cinco pessoas, principalmente nos círculos homossexuais, antes de enterrar os corpos nos jardins. Bruce McArthur foi preso em meados de janeiro e acusado do desaparecimento e morte, na Primavera, de dois homens que frequentavam o bairro homossexual de Toronto.

"É um assassino em série, que tomou medidas para esconder o rasto", disse Hank Idsinga, responsável pelo inquérito, na ocasião, alegando que acreditava haver mais vítimas, mas ainda não fazer ideia de quantas.

Para desvendar a chave do mistério que dura há sete anos, os investigadores relacionaram vários casos de desaparecimentos.

Uma vez obtidas provas suficientes, Bruce McArthur foi interrogado. A polícia sabe agora, segundo Hank Idsinga, que foi responsável pela morte de outras vítimas não identificadas.

Os polícias seguiram a pista de uma propriedade que o suspeito usou para guardar materiais e encontrou recentemente mais evidências de assassinatos nos vasos de plantas.