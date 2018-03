Avião com mulheres que comemoravam 'despedida de solteira' cai no Irã

Duas passageiras tinham nacionalidade espanhola e as outras eram cidadãs turcas | Foto: Reprodução

Um avião particular modelo Bombardier Challenger 604, que transportava várias mulheres que voltavam de uma festa de "despedida de solteira", no Emirados Árabes Unidos, caiu na noite deste domingo (11), em uma região do sudoeste do Irã com 11 pessoas a bordo.



Autoridades turcas e iranianas informaram que o avião transportava três membros da tripulação e oito passageiros. Duas passageiras tinham nacionalidade espanhola e as outras eram cidadãs turcas. Todos os tripulantes, incluindo duas pilotos, eram mulheres. Ninguém a bordo sobreviveu.

Leia também: 'Fake news' é mais popular do que notícias verdadeiras

No avião estavam a filha de Huseyin Basaran - presidente de um grupo turco que atua nas áreas de energia, construção e turismo - e sete de suas amigas.

Mina Basaran havia anunciado seu noivado em outubro e viajou aos Emirados Árabes Unidos para celebrar sua despedida de solteira, segundo a imprensa de seu país. O avião decolou de Sharyah e seguia para Istambul, quando caiu nas montanhas de Zagros, a mais de 400 km ao sul de Teerã.

As caixas-pretas do avião foram localizadas e serão enviadas às autoridades turcas, de acordo com a agência Irna. Os corpos das 11 vítimas foram encontrados. Eles devem ser transportados nesta segunda-feira (12) até o aeroporto de Shahr-e Kord, capital da Província de Shahar Mahall-Bajtiari.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

EUA detêm imigrantes da América Latina em condições abusivas, diz ONU

Restos humanos são encontrados em vasos de planta de jardineiro

Empresa de tecnologia de votações encerra operações na Venezuela