Físico Stephen Hawking morre em casa, aos 76 anos

Cambridge - (UK) Um porta-voz da família de Stephen Hawking informou que o astrofísico britânico de 76 anos morreu.

A causa da morte não foi informada. Hawking é autor do livro Uma Breve História do Tempo, que se tornou um sucesso global quando foi lançado, em 1991.

Leia também: No Twitter, Trump anuncia primeira mulher no comando da CIA

O astrofísico era portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa rara, com a qual conviveu por mais de 50 anos.

Greve dos Correios

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu, na segunda-feira (12), que os empregados dos Correios e seus dependentes deverão pagar mensalidade para manter os planos de saúde.

O tema foi objeto de julgamento pela Seção de Dissídios Coletivos da Corte, que aprovou a proposta do ministro relator, Aloysio Corrêa, por 6 votos a 1. A ação de dissídio coletivo havia sido ajuizada pela companhia ainda no ano passado, quando não houve acordo entre empregados e direção sobre a revisão do Postal Saúde no âmbito do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

A principal mudança é a introdução da cobrança de mensalidade dos empregados e seus dependentes (cônjuges e filhos), conforme faixas etária e remuneratória. Até então, os empregados e seus familiares que usavam o plano pagavam apenas um percentual por consulta ou exame, de acordo com uma tabela remuneratória do plano.

Leia mais

Senado pode votar para aumento de pena do feminicídio

Mais de 45 mil famílias no AM recebem kits com conversores digitais

História de Santo Antônio do Içá: cidade presépio completa 62 anos