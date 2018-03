Toys 'R' Us pode fechar lojas e deixar mais de 30 mil desempregados

Manaus - A Toys "R" Us Inc. disse aos funcionários que o varejista de grande caixa que vai lutando vai vender ou fechar todas as lojas dos EUA, um colapso que ameaça até 33 mil empregos americanos nos próximos meses.

A cadeia de 70 anos, que solicitou proteção em falência em setembro, tem mais de 700 locais nos EUA, incluindo lojas de bebês "R" Us. Seria uma das maiores liquidações de varejo desde que a Sports Authority se declarou em bancarrota em 2016 com 14.500 trabalhadores e fechou mais de 460 lojas.

O presidente-executivo, David Brandon, entregou o destino da empresa aos trabalhadores em sua sede da Wayne, NJ. A empresa arquivou os documentos de liquidação quarta-feira à noite antes da audiência da bancarrota na quinta-feira.

"Eu sempre acreditei que essa marca e esse negócio deveriam existir nos EUA", disse Brandon em uma conferência telefônica de acompanhamento com o pessoal, acrescentando que ele garante que os fornecedores que não suportaram o varejista durante os feriados, clientes que comprou em outros lugares e os meios de comunicação que relataram a queda da cadeia perderão o varejista.

"Os círculos eleitorais que nos derrotaram há meses viverão para se arrepender do que está acontecendo aqui", disse Brandon.

Toys "R" Us lutou com mais de US $ 5 bilhões em dívidas de uma aquisição alavancada. Também foi espremido pela concorrência da Amazon.com Inc., à medida que mais pais compram on-line, bem como varejistas com desconto, como Walmart Inc.

Além de encerrar as operações dos EUA, o Sr. Brandon disse aos funcionários que a empresa provavelmente liquidaria na França, Espanha, Polônia e Austrália. Planeja vender suas operações no Canadá, Europa Central e Ásia. "A empresa também está tentando empacotar seu negócio canadense com 200 lojas dos EUA e encontrar um comprador", disse o CEO.

"Estamos colocando um sinal para venda em tudo", disse Brandon aos funcionários. "Francamente, tudo o que alguém tem a fazer é oferecer um dólar mais" do que está sendo oferecido pelas empresas de liquidação. A empresa pagará aos trabalhadores pelo menos 60 dias de salário e benefícios.

Fora dos EUA, a cadeia possui mais de aproximadamente 800 lojas. No total, os documentos judiciais mostram que Toys "R" Us tem cerca de 1.600 lojas no mundo, com aproximadamente 60.000 funcionários. Esse número atinge mais de 100.000 durante o período máximo de férias.

O braço britânico do varejista recentemente arquivou o equivalente britânico à proteção do capítulo 11 e fechará mais de 100 lojas. Isso eliminaria quase um terço da sua pegada européia.

Na chamada de quarta-feira, o Sr. Brandon detalhou como o destino da empresa cresceu em direção a uma liquidação durante os últimos meses frenéticos. Após a inscrição na falência de setembro, as vendas de ferias no Toys "R" Us não foram "devastadoras" e bem abaixo das expectativas. Os ganhos da cadeia antes dos juros e impostos foram "menos de metade" dos US $ 600 milhões que normalmente gera em um ano, acrescentou.

A empresa renovou seus planos de reestruturação para calmar os vendedores. Primeiro, anunciou planos para fechar 182 lojas dos EUA, ou cerca de 20% de sua base. Então, ofereceu-se para diminuir a metade da sua pegada original dos EUA.

Depois que o negócio do Reino Unido começou a liquidar, a Toys "R" Us decidiu abandonar o negócio do bebê por completo, já que era aí que as margens estavam diminuindo e sua participação no mercado estava caindo. Os credores apoiaram-se, mas estavam preocupados com as atualizações onerosas necessárias para superar o negócio para as férias, disse o CEO.

A equipe de gerenciamento sênior tentou vender potenciais investidores na compra da marca, mas os compradores foram cautelosos devido ao desempenho da última temporada de férias, o que eles preocupavam poderia ser um proxy para os próximos anos.

"Nos últimos seis meses, foi puro inferno", disse Brandon durante a chamada de 30 minutos, enquanto lutava de forma audível com um resfriado.

O desaparecimento da Toys "R" Us, que teve mais de US $ 11 bilhões em receita global no ano passado, representa um sério desafio para a indústria de brinquedos US $ 27 bilhões . A cadeia era uma engrenagem vital na indústria, pois suas lojas possuíam uma variedade de brinquedos incomparáveis ​​por rivais, alimentavam empresas menores e ofereceram um lugar em prateleiras para ladrilhos na esperança de atingi-la.

Toys "R" Us foi derrubado por forças externas e as de sua própria criação. A Amazon tomou uma grande fatia da indústria de brinquedos, pois as compras on-line reduzem a necessidade de visitar lojas para comprar brinquedos que, em última instância, serão embalados para férias ou aniversários. A internet também aumentou as guerras de preços, já que a Amazon, a Walmart Inc. e a Target Corp. lutaram por vendas de brinquedos, muitas vezes usando itens populares como líderes de perda que poderiam levar a vendas de outros produtos.

Outros varejistas conseguiram sobreviver à mudança para compras on-line e ajustaram seus modelos comerciais. Mas Toys "R" Us tem lutado para encontrar um caminho para a frente por causa da dívida acumulada a partir da compra de US $ 6,6 bilhões pela Vornado Realty Trust e as empresas de private equity Bain Capital e KKR & Co. em 2005.

A dívida da empresa limitou a cadeia de investir em iniciativas que poderiam ter garantido um futuro, como uma plataforma on-line melhor, programas de fidelidade e remodelações de lojas que poderiam ter lojas animadas com mais demonstrações de brinquedos, como galerias de tiro ao Nerf ou testar drones.





