Queda de avião militar dos EUA no Iraque mata todos os ocupantes

Um avião militar dos Estados Unidos, que lidera a coalizão internacional na luta anti-jihadista, caiu na noite dessa quinta-feira (15) em uma região do oeste do Iraque e fronteira com a Síria. Todas os ocupantes da aeronave morreram

Em um comunicado oficial, o Comando de Operações Conjuntas do Iraque afirmou que o avião militar caiu quando estava em uma missão de apoio às forças iraquianas na comarca de Alcaim, uma das últimas áreas em serem recuperadas do controle do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), no Iraque.

Segundo a nota, o acidente provocou a morte de todas as pessoas a bordo do avião. As primeiras investigações apontam que a queda do avião aconteceu por conta de uma falha técnica, porém, não foram revelaram mais detalhes sobre o caso.

O Comando Central dos Estados Unidos, encarregado das operações militares no Oriente Médio, afirmou que "uma investigação será iniciada para determinar as causas do acidente".

O Iraque e os Estados Unidos não identificaram o tipo de avião militar e os dois países asseguram que as investigações continuam.

