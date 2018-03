Avião de carga fica sem porta e faz chover ouro e diamantes

Tudo aconteceu na região de Iacútia, conhecida pela sua indústria de mineração de diamantes e outros metais preciosos. É lá que fica a mina de diamantes Mir, a segunda maior cratera do mundo fruto da ação humana. | Foto: Reprodução

Um avião de cargas, em Yakutsk, Rússia, deixou muita gente feliz, mas autoridades tristes.Nesta quinta-feira (16), um avião que transportava cerca de dez toneladas de ouro, platina e diamantes perdeu parte da mercadoria que transportava devido a um problemas numa das portas. Toda essa carga caiu em terrenos da Sibéria.



Assim que o avião decolou do aeroporto russo de Yakutsk, na Sibéria, uma das portas caiu, polvilhando a pista com ouro e outros metais preciosos — a aeronave continuou a deixá-los cair durante cerca de 25 quilómetros, até ter conseguido fazer uma aterragem de emergência, em Magan, a Noroeste de onde tinha partido inicialmente.

As autoridades russas fecharam a pista e tentam agora recuperar o que foi deixado cair nas redondezas do aeroporto, mas há já relatos de moradores que andam também em busca do tesouro, como relata o Siberian Times.

Tudo aconteceu na região de Iacútia, conhecida pela sua indústria de mineração de diamantes e outros metais preciosos. É lá que fica a mina de diamantes Mir, a segunda maior cratera do mundo fruto da ação humana.

Segundo o Business Insider, a carga do avião estava avaliada em cerca de 300 milhões de euros. Um vídeo dentro da aeronave e algumas fotografias dos metais espalhados pelo chão foram partilhados pelo Sibéria.

Ainda não há informações de que alguém tenha encontrado parte da carga.