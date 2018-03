Homem faz reféns em supermercado, em possível ataque terrorista

O premiê francês, Édouard Philippe, afirmou que "a situação é séria" | Foto: Divulgação

Um homem armado faz reféns em um supermercado no sul da França, afirmaram autoridades locais nesta sexta-feira. Promotores tratam o episódio como um possível ataque terrorista.

A polícia tática já tomou posições no entorno do supermercado Super-U, na cidade de Trèbes, onde está o suspeito, disseram autoridades. O premiê francês, Édouard Philippe, afirmou que "a situação é séria".

O prefeito da pequena cidade no sul da França afirmou que há duas "vítimas" no incidente, sem dar detalhes. Os promotores de contraterrorismo da França assumiram o controle da investigação.

Há relatos da imprensa local, não confirmados oficialmente, de que o autor do ataque teria dito que tem conexões com o grupo extremista Estado Islâmico. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.

